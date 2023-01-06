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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 11 выпуск от 06 января 2022 часть 3 - церемония роз. Холостяк 12 эфир от 06.01.2023
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Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 11 часть 1 от 06.01.2023

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 11 часть 2 от 06.01.2023

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 10 часть 1 от 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 10 часть 2 от 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 10 часть 3 от 30.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 часть 3 смотреть онлайн
Холостяк

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Выпуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн самую тяжелую церемонию роз в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 на сайте СТБ. Перед финалом Алексу Топольскому пришлось попрощаться с двумя девушками. Выбор был сверхсложный, ведь у холостяка уже появились чувства к каждой из четырех участниц.

Однако именно встречи с их семьями стали решающими. Но остался один не закрытый вопрос – родители Саши Мудрой, с которыми у Алекса не было возможности пообщаться. Поэтому самую скандальную участницу проекта на церемонии роз ждал сюрприз… Но был ли он приятным? Ответ – в 11 выпуске от 06.01.2023 шоу Холостяк 12 сезон

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023

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