Выпуск 11 | 06.01.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн самую тяжелую церемонию роз в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023 на сайте СТБ. Перед финалом Алексу Топольскому пришлось попрощаться с двумя девушками. Выбор был сверхсложный, ведь у холостяка уже появились чувства к каждой из четырех участниц.

Однако именно встречи с их семьями стали решающими. Но остался один не закрытый вопрос – родители Саши Мудрой, с которыми у Алекса не было возможности пообщаться. Поэтому самую скандальную участницу проекта на церемонии роз ждал сюрприз… Но был ли он приятным? Ответ – в 11 выпуске от 06.01.2023 шоу Холостяк 12 сезон

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 11 выпуск от 06.01.2023