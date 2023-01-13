Выпуск 12 | 13.01.2023 | Сезон 12

Результат финального выбора Алекса Топольского вы увидите прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023. Но перед тем, как встретиться с девушками на последней церемонии роз, Алекс вспомнил историю своих отношений с каждой из финалисток – Катей и Сашей.

Свидания с Сашей Мудрой всегда были яркими и страстными, а с Катей – веселыми и романтическими. С Сашей Алекс сразу с головой погрузился в омут нового чувства, а Катя до сих пор не призналась холостяку в своих чувствах. Кого из этих девушек Алекс Топольский выбрал в финале проекта? Узнаете прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 12 выпуск от 13.01.2023