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Неделя выяснения отношений начинается прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022.

Алекс решил посвятить каждое индивидуальное свидание проблемам, уже успевшим возникнуть в отношениях с девушками. С Юлей «Медузой» Алекс выяснял вопрос доверия, с Мариной возвращал романтику, с Александрой Погореловой разжигал страсть, а с Катей искал энергию и драйв.

Однако самое тяжелое испытание ждало Сашу Мудрую, к которой у Алекса были претензии по поводу отношения девушки к быту и будущей семье. Для этого холостяк пригласил Сашу в дом Григория и Кристины Решетников, где у пары была возможность пообщаться с тремя сыновьями супругов. Смогла ли Саша показать себя как потенциально хорошая мать? Каким девушка видит распределение домашних обязанностей? Все это вы узнаете в реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022.

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