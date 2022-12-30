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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022 часть 2 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 10 выпуск от 30 декабря 2022 часть 2 - Продолжение свидания с Сашей Мудрой; свидание с Александрой Погореловой; свидание с Катей. Холостяк 12 эфир от 30.12.2022
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Выпуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

С возвращением в шоу Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022, в котором продолжается свидание с Сашей Мудрой. Участница и холостяк уже успели немного пообщаться, пока развлекали детей Григория и Кристины Решетников. Саша сообщила Алексу, что готова познакомить его со своими родителями, однако позже выяснилось, что это ложь. Простит ли Алекс Саше очередной обман?

Свидание с Александрой Погореловой холостяк решил посвятить страсти, ведь не чувствует достаточно сексуальной энергии в отношениях с девушкой. Пара отправилась на мастер-класс по бачате, что очень расстроило Александру. Но почему? И как произошло свидание с Катей, темой которой была энергия? Смотрите в реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск 3 часть от 30.12.2022

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