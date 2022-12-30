Выпуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Очередная скандальная церемония роз ждет вас прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022. Саша Мудрая снова в центре внимания! Марина не стала скрывать от Алекса, что Саша вместе с другими участницами прочла письмо, которое холостяк написал именно ей. Алекс начал выяснять отношения с Мудрой прямо на глазах ее конкуренток, что заставило девушку снова врать.

Неужели Саша Мудрая оставит реалити после череды скандалов, эпицентром которых она всегда становилась? Или все же девушка настолько нравится Алексу, что он не готов ее отпустить? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 10 выпуск от 30.12.2022