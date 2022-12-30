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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 10 випуск від 30 грудня 2022 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 30.12.2022
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Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Чергова скандальна церемонія троянд чекає на вас просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022. Саша Мудра знову у центрі уваги! Марина не стала приховувати від Алекса, що Саша разом з іншими учасницями прочитала листа, який холостяк написав саме їй. Алекс почав з’ясовувати стосунки з Мудрою просто на очах її конкуренток, що змусило дівчину знову брехати.

Невже Саша Мудра залишить реаліті після низки скандалів, епіцентром яких вона завжди ставала? Чи все ж таки дівчина настільки подобається Алексу, що він не готовий її відпустити? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022

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