Випуск 10 | 30.12.2022 | Сезон 12

Чергова скандальна церемонія троянд чекає на вас просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022. Саша Мудра знову у центрі уваги! Марина не стала приховувати від Алекса, що Саша разом з іншими учасницями прочитала листа, який холостяк написав саме їй. Алекс почав з’ясовувати стосунки з Мудрою просто на очах її конкуренток, що змусило дівчину знову брехати.

Невже Саша Мудра залишить реаліті після низки скандалів, епіцентром яких вона завжди ставала? Чи все ж таки дівчина настільки подобається Алексу, що він не готовий її відпустити? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 10 випуск від 30.12.2022