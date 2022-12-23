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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 9 випуск від 23 грудня 2022 частина 2 - Індивідуальне побачення з Катею, індивідуальне побачення з Сашею Мудрою. Холостяк 12 ефір від 23.12.2022
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Випуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

З поверненням у шоу Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022, в якому на індивідуальні побачення підуть Катя та Саша Мудра.

Кожна з цих дівчат викликає у Алекса сумніви. Саша здається холостяку занадто конфліктною, а Катя – безініціативною. Проте на побаченнях на дев’ятому тижні учасниці спробували довести холостяку, що його побоювання марні.

Катя запропонувала Алексу зробити парні татуювання, від чого чоловік просто у шоці. А Саша Мудра влаштувала для Алекса казковий день, проте зруйнувала враження від нього лише однією фразою. Що такого сказала дівчина? Дізнаєтеся в реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск 3 частина від 23.12.2022

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