Випуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

З поверненням у шоу Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022, в якому на індивідуальні побачення підуть Катя та Саша Мудра.

Кожна з цих дівчат викликає у Алекса сумніви. Саша здається холостяку занадто конфліктною, а Катя – безініціативною. Проте на побаченнях на дев’ятому тижні учасниці спробували довести холостяку, що його побоювання марні.

Катя запропонувала Алексу зробити парні татуювання, від чого чоловік просто у шоці. А Саша Мудра влаштувала для Алекса казковий день, проте зруйнувала враження від нього лише однією фразою. Що такого сказала дівчина? Дізнаєтеся в реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск 3 частина від 23.12.2022