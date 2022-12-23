Випуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн романтичне реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022, в якому відбудеться індивідуальне побачення з Юлею «Медузою».

Дівчина організувала артфотосесію, і за її задумкою вони з Алексом мали розмалювати напівоголені тіла одне одного флуоресцентними фарбами. Проте все пішло не так, як планувала Юля… Невже Алекс Топольський власноруч зруйнував всю романтику?

Віка, Марина та Олександра влаштували для холостяка побачення, з якого йому не хотілося йти. Що такого вигадали дівчата, від чого Алекс був просто у захваті? Дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск від 23.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 9 випуск 2 частина від 23.12.2022