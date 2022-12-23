Выпуск 9 | 23.12.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн романтическое реалити Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022, в котором состоится индивидуальное свидание с Юлей «Медузой».

Девушка организовала арт-фотосессию, и по ее задумке они с Алексом должны были разрисовать полуобнаженные тела друг друга флуоресцентными красками. Однако все пошло не так, как планировала Юля… Неужели Алекс Топольский собственноручно разрушил всю романтику?

Вика, Марина и Александра устроили для холостяка свидание, с которого ему не хотелось уходить. Что такого придумали девушки, от чего Алекс был просто в восторге? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 9 выпуск от 23.12.2022 на сайте СТБ.

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