Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

Зимова казка починається просто зараз у романтичному реаліті Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 на сайті СТБ. Герої проєкту прибули до Карпат, де поринуть у засніжені пригоди.

Темою восьмого тижня стане жіноча дружба. Головною інтригою випуску стануть взаємини Саші Мудрої та Марини, які можуть не встояти під натиском ревнощів та конкуренції.

А індивідуальне побачення Алекса та Аліни визначить подальшу долю дівчину у реаліті. Чи зможе Аліна нарешті відкритися Алексу та піти на зближення? Дивіться просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022