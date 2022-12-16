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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 8 випуск від 16 грудня 2022 частина 2 - Подвійне побачення з Сашею Мудрою та Мариною; групове побачення з Олександрою, Мариною та Юлею «Медузою». Холостяк 12 ефір від 16.12.2022
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Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

В шоу Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022 дружба Марини та Саші Мудрої знаходиться під загрозою. Марина отримала можливість забрати побачення в будь-якої учасниці, і дівчина одразу ж скористалася цією нагодою. Вона вирішила піти на зустріч з Алексом замість своєї подруги Саші Мудрої, що обурило останню в реаліті Холостяк 12 сезон.

Ні Саша, ні Марина не збиралися здаватися і тому вирушили на побачення з Алексом вдвох. Змагання за увагу Топольського буде запеклим, і ви точно не можете це пропустити! Чи встоїть дружба цих дівчат після Карпат? Дивіться просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 8 випуск від 16.12.2022

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