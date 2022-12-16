Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

В шоу Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 дружба Марины и Саши Мудрой находится под угрозой. Марина получила возможность забрать свидание у любой участницы, и девушка сразу же воспользовалась этим. Она решила пойти на встречу с Алексом вместо своей подруги Саши Мудрой, что возмутило последнюю в реалити Холостяк 12 сезон.

Ни Саша, ни Марина не собирались сдаваться и потому отправились на свидание с Алексом вдвоем. Соревнование за внимание Топольского будет ожесточенным, и вы точно не можете это упустить! Устоит ли дружба этих девушек после Карпат? Смотрите прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск 3 часть от 16.12.2022