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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 часть 2 смотреть онлайн

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 8 выпуск от 16 декабря 2022 часть 2 - Двойное свидание с Сашей Мудрой и Мариной; групповое свидание с Александрой, Мариной и Юлей «Медузой». Холостяк 12 эфир от 16.12.2022
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Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

В шоу Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 дружба Марины и Саши Мудрой находится под угрозой. Марина получила возможность забрать свидание у любой участницы, и девушка сразу же воспользовалась этим. Она решила пойти на встречу с Алексом вместо своей подруги Саши Мудрой, что возмутило последнюю в реалити Холостяк 12 сезон.

Ни Саша, ни Марина не собирались сдаваться и потому отправились на свидание с Алексом вдвоем. Соревнование за внимание Топольского будет ожесточенным, и вы точно не можете это упустить! Устоит ли дружба этих девушек после Карпат? Смотрите прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск 3 часть от 16.12.2022

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