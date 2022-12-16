Выпуск 8 | 16.12.2022 | Сезон 12

Церемония роз в заснеженных Карпатах начинается прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 на сайте СТБ. Девушек остается все меньше и меньше, а значит делать выбор становится еще сложнее. С каждой участницей реалити у Алекса уже сложилась своя история, однако одна из них завершится прямо сейчас в 8 выпуске проекта Холостяк 12 сезон.

Во время церемонии роз Алекс пригласит Юлю «Медузу» на тет-а-тет, который будет проходить за стеклянными дверями. И девушки увидят, что будет происходить между Алексом и Юлей! Что шокирует участниц больше всего? Смогут ли они справиться с ревностью? Узнаете прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022