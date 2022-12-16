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Зимняя сказка начинается прямо сейчас в романтическом реалити Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 на сайте СТБ. Герои проекта прибыли в Карпаты, где погрузятся в снежные приключения.

Темой восьмой недели станет женская дружба. Главной интригой выпуска станут отношения Саши Мудрой и Марины, которые могут не устоять под натиском ревности и конкуренции.

А индивидуальное свидание Алекса и Алины определит дальнейшую судьбу девушки в реалити. Сможет ли Алина наконец-то открыться Алексу и пойти на сближение? Смотрите прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 8 выпуск от 16.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022

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