Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Чрезвычайно сложная неделя в Дубае начинается прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022 на сайте СТБ.

Прошлая церемония роз стала шоком для Алекса Топольского. Холостяк услышал, что участницы реалити действительно думают друг о друге, и он просто не выдержал этого количества грязи. Поэтому на этой неделе в реалити Холостяк 12 сезон девушек ждет «разбор полетов»:

– Почему Сашу Мудрую ненавидит каждая ее соперница?

– Почему Марину считают «бычкой»?

– Действительно ли Юля «Медуза» работала в эскорте?

Ответы на все эти вопросы, а также индивидуальные свидания с Мариной и Катей вы увидите прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022.

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