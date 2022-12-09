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Выпуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12
Чрезвычайно сложная неделя в Дубае начинается прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022 на сайте СТБ.
Прошлая церемония роз стала шоком для Алекса Топольского. Холостяк услышал, что участницы реалити действительно думают друг о друге, и он просто не выдержал этого количества грязи. Поэтому на этой неделе в реалити Холостяк 12 сезон девушек ждет «разбор полетов»:
– Почему Сашу Мудрую ненавидит каждая ее соперница?
– Почему Марину считают «бычкой»?
– Действительно ли Юля «Медуза» работала в эскорте?
Ответы на все эти вопросы, а также индивидуальные свидания с Мариной и Катей вы увидите прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 7 выпуск от 09.12.2022.
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