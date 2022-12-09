Випуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Надзвичайно складний тиждень у Дубаї починається просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 на сайті СТБ.

Минула церемонія троянд стала шоком для Алекса Топольського. Холостяк почув, що учасниці реаліті дійсно думають одна про одну, і він просто не витримав цієї кількості словесного бруду. Тому цього тижня у реаліті Холостяк 12 сезон на дівчат чекає «розбір польотів»:

– Чому Сашу Мудру ненавидить кожна її суперниця?

– Чому Марину вважають «бичкою»?

– Чи дійсно Юля «Медуза» працювала в ескорті?

Відповіді на всі ці запитання, а також індивідуальні побачення з Мариною та Катею ви побачите просто зараз в проєкті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022