Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк
Дивіться також
Холостяк 12 сезон випуск 7 від 09.12.2022 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 7 частина 1 від 09.12.2022

 Холостяк 12 сезон випуск 7 від 09.12.2022 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 7 частина 2 від 09.12.2022

 Холостяк 12 сезон випуск 7 від 09.12.2022 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 7 частина 3 від 09.12.2022
Холостяк Випуск 7 Холостяк 12 сезон випуск 7 від 09.12.2022
Випуск 7 | 09.12.2022 | Сезон 12

Надзвичайно складний тиждень у Дубаї починається просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022 на сайті СТБ.

Минула церемонія троянд стала шоком для Алекса Топольського. Холостяк почув, що учасниці реаліті дійсно думають одна про одну, і він просто не витримав цієї кількості словесного бруду. Тому цього тижня у реаліті Холостяк 12 сезон на дівчат чекає «розбір польотів»:

– Чому Сашу Мудру ненавидить кожна її суперниця?

– Чому Марину вважають «бичкою»?

– Чи дійсно Юля «Медуза» працювала в ескорті?

Відповіді на всі ці запитання, а також індивідуальні побачення з Мариною та Катею ви побачите просто зараз в проєкті Холостяк 12 сезон 7 випуск від 09.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати