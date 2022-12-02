Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Романтичні канікули у Дубаї продовжуються! Дивіться нові пригоди героїв реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 на сайті СТБ.

Шостий тиждень можна сміливо назвати тижнем радикальної чесності, адже і дівчата, і Алекс Топольський поділяться одне з одним найпотаємнішим. З одного боку, вже настав час відкритись на повну, але, з іншого, така відвертість може зіграти проти учасниць. Особливо, якщо говориш не про себе, а про конкуренток. На церемонії троянд Алекс Топольський дізнається те, що волів би ніколи не чути про дівчат.

Просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 ви станете свідками пристрансних побачень, ревнощів, образ та поцілунків. Не пропустіть все це на шостому тижні на сайті СТБ!

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