Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Церемонія троянд зриває маски з дівчат! Дивіться шокуючий фінал 6 випуску від 02.12.2022 романтичного реаліті Холостяк 12 сезон, в якому Алекс Топольський більше не зможе утримувати свої емоції.

Учасниці анонімно озвучували свою думку про конкуренток, і всі ці коментарі головні герої реаліті почують просто під час церемонії троянд. Звинувачення у психічних розладах, маніпуляціях, відсутності індивідуальності, дволичності та пошуках «заможного папіка» – на голови дівчат посипалися тони неприємних слів, які точно зіпсували їм вечір. А от як відреагує на все це Алекс? Дивіться просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022