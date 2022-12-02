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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 6 випуск від 2 грудня 2022 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 02.12.2022
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Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Церемонія троянд зриває маски з дівчат! Дивіться шокуючий фінал 6 випуску від 02.12.2022 романтичного реаліті Холостяк 12 сезон, в якому Алекс Топольський більше не зможе утримувати свої емоції.

Учасниці анонімно озвучували свою думку про конкуренток, і всі ці коментарі головні герої реаліті почують просто під час церемонії троянд. Звинувачення у психічних розладах, маніпуляціях, відсутності індивідуальності, дволичності та пошуках «заможного папіка» – на голови дівчат посипалися тони неприємних слів, які точно зіпсували їм вечір. А от як відреагує на все це Алекс? Дивіться просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

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