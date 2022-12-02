Выпуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Церемония роз срывает маски с девушек! Смотрите шокирующий финал 6 выпуска от 02.12.2022 романтического реалити Холостяк 12 сезон, в котором Алекс Топольский больше не сможет сдерживать свои эмоции.

Участницы анонимно озвучивали свое мнение о конкурентках, и все эти комментарии главные герои реалити услышат прямо во время церемонии роз. Обвинения в психических расстройствах, манипуляциях, отсутствии индивидуальности, двуличности и поисках «зажиточного папика» – на головы девушек посыпались тонны неприятных слов, точно испортивших им вечер. А вот как отреагирует на все это Алекс? Смотрите прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022