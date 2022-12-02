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Романтические каникулы в Дубае продолжаются! Смотрите новые приключения героев реалити Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022 на сайте СТБ.

Шестую неделю можно смело назвать неделей радикальной честности, ведь и девушки, и Алекс Топольский поделятся друг с другом самым сокровенным. С одной стороны, уже пора открыться по полной, но, с другой, такая откровенность может сыграть против участниц. Особенно если говоришь не о себе, а о конкурентках. На церемонии роз Алекс Топольский узнает то, что предпочел бы никогда не слышать о девушках.

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