Выпуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Романтические каникулы в Дубае продолжаются! Смотрите новые приключения героев реалити Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022 на сайте СТБ.

Шестую неделю можно смело назвать неделей радикальной честности, ведь и девушки, и Алекс Топольский поделятся друг с другом самым сокровенным. С одной стороны, уже пора открыться по полной, но, с другой, такая откровенность может сыграть против участниц. Особенно если говоришь не о себе, а о конкурентках. На церемонии роз Алекс Топольский узнает то, что предпочел бы никогда не слышать о девушках.

Прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022 вы станете свидетелями страстных свиданий, ревности, обид и поцелуев. Не пропустите все это на шестой неделе на сайте СТБ!

Смотреть онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022