Выпуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн продолжение 6 выпуск от 02.12.2022 романтического реалити Холостяк 12 сезон на сайте СТБ. Девушки в доме в шоке – на индивидуальное свидание отправляется Саша Мудрая. Именно с этой участницей связано больше всего конфликтов в доме, и девушки уверены, что Саша совсем не та, за кого себя выдает. Однако, кажется, Алексу она нравится, и это еще больше раздражает конкуренток Саши в реалити Холостяк 12 сезон.

На прошлом свидании Алекс Топольский очень хотел поцеловать Сашу, но девушка решила не торопиться. Состоится ли долгожданный поцелуй между героями на этот раз? Узнаете прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 6 выпуск 3 часть от 02.12.2022