Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн продовження 6 випуск від 02.12.2022 романтичного реаліті Холостяк 12 сезон на сайті СТБ. Дівчата в будинку шоковані – на індивідуальне побачення вирушає Саша Мудра. Саме з цією учасницею пов’язано найбільше конфліктів у будинку, і дівчата впевнені, що Саша зовсім не та, за кого себе видає. Проте, здається, Алексу вона подобається, і це ще більше дратує конкуренток Саші у реаліті Холостяк 12 сезон.

На минулому побаченні Алекс Топольський дуже хотів поцілувати Сашу, але дівчина вирішила не поспішати. Чи відбудеться довгоочікуваний поцілунок між героями цього разу? Дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск 3 частина від 02.12.2022