Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 6 випуск від 2 грудня 2022 частина 2 - Побачення з Сашею Мудрою; побачення з Юлею «Медузою». Холостяк 12 ефір від 02.12.2022
Дивіться також
Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 1 від 02.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 3 від 02.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 1 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 2 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 3 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 2 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 1 від 18.11.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 6 Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 2 від 02.12.2022
Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн продовження 6 випуск від 02.12.2022 романтичного реаліті Холостяк 12 сезон на сайті СТБ. Дівчата в будинку шоковані – на індивідуальне побачення вирушає Саша Мудра. Саме з цією учасницею пов’язано найбільше конфліктів у будинку, і дівчата впевнені, що Саша зовсім не та, за кого себе видає. Проте, здається, Алексу вона подобається, і це ще більше дратує конкуренток Саші у реаліті Холостяк 12 сезон.

На минулому побаченні Алекс Топольський дуже хотів поцілувати Сашу, але дівчина вирішила не поспішати. Чи відбудеться довгоочікуваний поцілунок між героями цього разу? Дізнаєтеся просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск 3 частина від 02.12.2022

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати