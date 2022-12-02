Выпуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Вы смотрите проект Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022, в котором хозяйкой дома стала Виктория. Она вводит новые правила поведения, и они очень удивят девушек! Высокие каблуки, юбки и обращение друг к другу на Вы – кто из участниц откажется следовать инструкциям Вики?

На индивидуальное свидание снова отправляется Александра. Девушки начинают подозревать, что эта тихоня действительно очень сильная конкурентка, ведь Алекс уделяет ей очень много внимания. Неужели Александра – одна из главных претенденток на победу в реалити? Узнаете на ее свидании с Алексом в романтическом проекте Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 6 выпуск от 02.12.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 6 выпуск 2 часть от 02.12.2022