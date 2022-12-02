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Video: Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 6 випуск від 2 грудня 2022 частина 1 - Побачення з Олександрою; групове побачення з Аліною та Катею. Холостяк 12 ефір від 02.12.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 2 від 02.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 3 від 02.12.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 1 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 2 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 5 частина 3 від 25.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 4 частина 1 від 18.11.2022
Холостяк Сезон 12 Випуск 6 Холостяк 12 сезон випуск 6 частина 1 від 02.12.2022
Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь проєкт Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022, в якому господинею будинку стала Вікторія. Вона вводить нові правила поведінки, і вони дуже здивують дівчат! Високі підбори, спідниці та звертання одне до одної на Ви – хто з учасниць відмовиться слідувати інструкціям Віки?

На індивідуальне побачення знову вирушає Олександра. Дівчата починають підозрювати, що ця тихоня насправді дуже сильна конкурентка, адже Алекс приділяє їй дуже багато уваги. Невже Олександра – одна з головних претенденток на перемогу у реаліті? Дізнаєтеся на її побаченні з Алексом у романтичному проєкті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск 2 частина від 02.12.2022

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