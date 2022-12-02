Випуск 6 | 02.12.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь проєкт Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022, в якому господинею будинку стала Вікторія. Вона вводить нові правила поведінки, і вони дуже здивують дівчат! Високі підбори, спідниці та звертання одне до одної на Ви – хто з учасниць відмовиться слідувати інструкціям Віки?

На індивідуальне побачення знову вирушає Олександра. Дівчата починають підозрювати, що ця тихоня насправді дуже сильна конкурентка, адже Алекс приділяє їй дуже багато уваги. Невже Олександра – одна з головних претенденток на перемогу у реаліті? Дізнаєтеся на її побаченні з Алексом у романтичному проєкті Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск від 02.12.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 6 випуск 2 частина від 02.12.2022