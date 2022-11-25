Выпуск 5 | 25.11.2022 | Сезон 12

С возвращением в романтическое реалити страны Холостяк 12 сезон 5 выпуск от 25.11.2022 на сайте СТБ. На этой неделе вас ждет еще больше страстных свиданий, ведь локацией для них станет солнечный Дубай.

Виктория наконец дождалась встречи тет-а-тет с Алексом. Вместе они отправились плавать на закате, и увидеть эту страстную встречу вы сможете прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 5 выпуск.

Юля стала хозяйкой дома, и первое ее правило стало для девушек настоящим шоком. В течение недели атмосфера среди участниц накалилась настолько, что Алексу пришлось вмешаться в эти разборки. Кто получил выговор от главного героя прямо на церемонии роз? Смотрите в 5 выпуске от 25.11.2022 на сайте СТБ.

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