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Выпуск 4 | 18.11.2022 | Сезон 12

Неделя страсти, интриг и признаний в романтическом проекте Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022 начинается прямо сейчас на сайте СТБ.

Групповое свидание Алекса с Олей, Викой и Юлей «Медузой» завершится тем, что одна из девушек покинет реалити. А индивидуальное свидание с Мариной в средневековом замке еще больше разожжет огонь между ней и Алексом в реалити Холостяк 2022.

Катя и Юля также наконец-то смогут провести время тет-а-тет с Алексом Топольским. Девушки пригласят холостяка в свои дома, где еще больше раскроются перед ним. Кто из участниц вызовет настоящую симпатию? Узнаете прямо сейчас в проекте Холостяк 12 сезон 4 выпуск от 18.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022

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