Холостяк 12 сезон выпуск 3 от 11.11.2022 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Смотрите онлайн романтическое реалити страны Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022, в котором у Алекса Топольского появляются первые фаворитки. Кто из девушек вырвался вперед в этом марафоне любви? Узнаете прямо сейчас на сайте СТБ.

На этой неделе в проекте Холостяк 2022 участницы будут удивлять Алекса! Девушки покажут новые грани своих личностей, а те, кто раньше не проявлял себя, стремительно ворвутся в борьбу за сердце холостяка.

Лиза поразит Алекса Топольского неожиданным фото в стиле ню, а Марина откроет свою уязвимую сторону. Саша заставит Алекса хотеть ее еще больше, а Юля еще раз докажет, что ее приоритет в реалити – именно отношения с главным героем.

Откровенность, соблазн и почти поцелуи – все это смотрите в реалити Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 на сайте СТБ.

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