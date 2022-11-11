Холостяк (2022) 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 часть 1 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

На третьей неделе проекта Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 начинается упорная борьба за внимание Алекса Топольского!

Григорий Решетник предложил девушкам пробежать марафон: на каждом его этапе участницы должны отвечать на сложные вопросы о деньгах, сексе, отношениях и домашних обязанностях. Таким образом главный герой реалити Холостяк 2022 хочет узнать, с кем из девушек у него больше всего общих взглядов на жизнь.

В 3 выпуске реалити Юля «Медуза» украдет Алекса на тет-а-тет прямо на глазах у других девушек! Но ее постоянная соперница актриса Виктория не сможет оставить это просто так. Что придумает девушка, чтобы разрушить приватный разговор Юли и Алекса? Смотрите на сайте СТБ в реалити Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022!

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 3 выпуск 2 часть от 11.11.2022