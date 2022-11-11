Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

На третьому тижні проєкту Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 починається запекла боротьба за увагу Алекса Топольського!

Григорій Решетник запропонував дівчатам пробігти марафон: на кожному його етапі учасниці повинні відповідати на складні запитання про гроші, секс, стосунки та хатні обов’язки. Таким чином головний герой реаліті Холостяк 2022 хоче дізнатися, з ким із дівчат в нього найбільше спільних поглядів на життя.

В 3 випуску реаліті Юля «Медуза» вкраде Алекса на тет-а-тет просто на очах в інших дівчат! Але її постійна суперниця акторка Вікторія не зможе це залишити просто так. Що вигадає дівчина, щоб зруйнувати приватну розмову Юлі та Алекса? Дивіться на сайті СТБ у реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022!

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск 2 частина від 11.11.2022