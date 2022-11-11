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Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 3 випуск від 11 листопада 2022 частина 1 - Марафон, гра на сумісність та групове побачення з Мариною та Аміною. Холостяк 12 ефір від 11.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 2 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 3 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 1 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 2 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 3 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 1 від 28.10.2022
Холостяк Сезон 12 Выпуск 3 Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 1 від 11.11.2022
Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

На третьому тижні проєкту Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 починається запекла боротьба за увагу Алекса Топольського!

Григорій Решетник запропонував дівчатам пробігти марафон: на кожному його етапі учасниці повинні відповідати на складні запитання про гроші, секс, стосунки та хатні обов’язки. Таким чином головний герой реаліті Холостяк 2022 хоче дізнатися, з ким із дівчат в нього найбільше спільних поглядів на життя.

В 3 випуску реаліті Юля «Медуза» вкраде Алекса на тет-а-тет просто на очах в інших дівчат! Але її постійна суперниця акторка Вікторія не зможе це залишити просто так. Що вигадає дівчина, щоб зруйнувати приватну розмову Юлі та Алекса? Дивіться на сайті СТБ у реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022!

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск 2 частина від 11.11.2022

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