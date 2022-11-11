Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 2 дивитись онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Просто зараз у шоу Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 ви побачите, як відбудуться два індивідуальних побачення з дуже різними дівчатами – мовчазною Лізою та норовливою Сашею Мудрою.

Після того, як Алекс побачив спокусливе чорно-біле фото, яке надіслала йому Ліза, він одразу же запросив її на індивідуальне побачення… до себе додому! Проте на цій зустрічі їх буде не двоє. В гості до Алекса в проєкті Холостяк 2022 завітає його друг теле- та радіоведучий Слава Дьомін зі своїм сином. Чи сподобається Ліза прискіпливому Славі?

В 3 випуску реаліті Холостяк 2022 Саша Мудра не може порозумітися з дівчатами в домі, але чи так це важливо, якщо головний герой реаліті запрошує тебе на побачення до рідного міста? Станьте свідками неймовірного зближення Саші та Алекса в романтичному шоу Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск 3 частина від 11.11.2022