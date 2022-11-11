Холостяк 12 сезон випуск 3 від 11.11.2022 дивитись онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Дивіться онлайн романтичне реаліті країни Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022, в якому у Алекса Топольского з’являються перші фаворитки. Хто ж з дівчат вирвався вперед у цьому марафоні кохання? Дізнаєтеся просто зараз на сайті СТБ.

Цього тижня у проєкті Холостяк 2022 учасниці дивуватимуть Алекса! Дівчата покажуть нові грані своїх особистостей, а ті, хто раніше не проявляли себе, стрімко увірвуться в боротьбу за серце холостяка.

Ліза вразить Алекса Топольського несподіваним фото в стилі ню, а Марина відкриє свою вразливу сторону. Саша змусить Алекса хотіти її ще більше, а Юля вкотре доведе, що її пріоритет у реаліті – саме стосунки з головним героєм.

Відвертість, спокуса та майже поцілунки – все це дивіться у реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022