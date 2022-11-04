Холостяк 12 сезон випуск 2 від 04.11.2022 дивитись онлайн

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На першій вечірці Алекс Топольський обрав дівчат, які справили на нього найбільше враження та викликали симпатію. Цікаво, хто з-поміж них стане переможницею романтичного реаліті? Боротьба за серце холостяка починається просто зараз.

2 випуск проєкту Холостяк 2022 розпочнеться з групового побачення. На першій вечірці Роксолана, Юля, Ольга, Вікторія та Елізабет здобули перемогу в грі на чесність і отримали право першого побачення в шоу. Цікаво, який сюрприз Алекс Топольський приготував для дівчат? Дізнайтеся просто зараз.

Яке бажання загадала володарка білої троянди Настя? І кому випаде можливість піти на перше індивідуальне побачення? Залишайтеся з СТБ – дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022.

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