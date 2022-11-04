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Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 2 випуск від 04 листопада 2022 частина 3 - церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 04.11.2022
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 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 2 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 1 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 2 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 3 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться з 28 жовтня на СТБ
Холостяк Сезон 12 Випуск 2 Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 3 від 04.11.2022
Випуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Настав час найемоційнішої миті – церемонії троянд! Дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ – дізнайтеся, хто з дівчат отримає білу, жовту, рожеву та червону троянди.

Протягом тижня Алекс Топольський мав змогу поспілкуватися з багатьма дівчатами. Комусь вдалося встановити контакт із холостяком та отримати червону троянду. А хтось покинув проєкт одразу після побачення. Є учасниці шоу Холостяк-12, з якими Алекс не встиг поспілкуватися. Чи вдасться йому це зробити на церемонії троянд? Усі подробиці – у відео.

Залишайтеся з СТБ і дізнайтеся першими, хто з дівчат покине проєкт, – дивіться онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022

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