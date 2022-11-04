Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Настав час найемоційнішої миті – церемонії троянд! Дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ – дізнайтеся, хто з дівчат отримає білу, жовту, рожеву та червону троянди.

Протягом тижня Алекс Топольський мав змогу поспілкуватися з багатьма дівчатами. Комусь вдалося встановити контакт із холостяком та отримати червону троянду. А хтось покинув проєкт одразу після побачення. Є учасниці шоу Холостяк-12, з якими Алекс не встиг поспілкуватися. Чи вдасться йому це зробити на церемонії троянд? Усі подробиці – у відео.

Залишайтеся з СТБ і дізнайтеся першими, хто з дівчат покине проєкт, – дивіться онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022