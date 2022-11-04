Холостяк (2022) 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 часть 3 смотреть онлайн

Выпуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Настало время самого эмоционального мгновения – церемонии роз! Смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 на СТБ – узнайте, кто из девушек получит белую, желтую, розовую и красную розы.

В течение недели Алекс Топольский имел возможность пообщаться со многими девушками. Кому-то удалось установить контакт с холостяком и получить красную розу. А кто-то покинул проект сразу после свидания. Есть участницы шоу Холостяк-12, с которыми Алекс не успел пообщаться. Удастся ли ему это сделать на церемонии роз? Все подробности – в видео.

Оставайтесь с СТБ и узнайте первыми, кто из девушек покинет проект, – смотрите онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022