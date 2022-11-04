Холостяк 12 сезон выпуск 2 от 04.11.2022 смотреть онлайн

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Выпуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Не пропустите первые романтические свидания на проекте – смотрите онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 на сайте телеканала СТБ!

На первой вечеринке Алекс Топольский выбрал девушек, которые произвели на него самое большое впечатление и вызвали симпатию. Интересно, кто из них станет победительницей романтического реалити? Борьба за сердце холостяка начинается прямо сейчас.

2 выпуск проекта Холостяк 2022 начнется с группового свидания. На первой вечеринке Роксолана, Юля, Ольга, Виктория и Элизабет одержали победу в игре на честность и получили право первого свидания в шоу. Интересно, какой сюрприз Алекс Топольский приготовил для девочек? Узнайте прямо сейчас.

Какое желание загадала обладательница белой розы Настя? И кому представится возможность пойти на первое индивидуальное свидание? Оставайтесь с СТБ – смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк (2022) 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022

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