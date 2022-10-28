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Холостяк 12 сезон выпуск 1 от 28.10.2022 смотреть онлайн
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Холостяк 12 сезон выпуск 1 часть 1 от 28.10.2022

 Холостяк 12 сезон выпуск 1 от 28.10.2022 смотреть онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон выпуск 1 часть 2 от 28.10.2022

 Холостяк 12 сезон выпуск 1 от 28.10.2022 смотреть онлайн
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Выпуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

По многочисленным просьбам зрителей мы начинаем показ премьеры самого романтического реалити страны! Смотрите онлайн шоу Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 на сайте СТБ!

Главным героем этого сезона стал Алекс Топольский – предприниматель, актер и модель. Алекс родом из Львова, но долгий период живет в Америке, где ведет успешный бизнес. Долговременные отношения с американками у мужчины не складывались – по его словам, разные менталитеты не позволили породить настоящие чувства. Поэтому в проекте Холостяк 12 сезон Алекс Толольский вернулся в Украину, чтобы встретить женщину своей мечты и влюбиться по уши. Удастся ли ему найти вторую половинку? История любви Алекса Топольского начинается прямо сейчас!

Смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 – узнайте, какие новые правила в романтическом шоу ввел Алекс, и не пропустите знакомство с претендентками на сердце главного холостяка страны.

Холостяк 12 сезон – все выпуски

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