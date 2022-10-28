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Холостяк

Video: Холостяк 12 сезон выпуск 1 часть 1 от 28.10.2022

Смотреть онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 1 выпуск от 28 октября 2022 часть 1 - Начало первой вечеринки. Холостяк 12 эфир от 28.10.2022
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Премьера Холостяк 12 сезон – смотрите с 28 октября на СТБ

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Новый сезон Холостяк-12 стартует 28 октября на СТБ

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 часть 1 смотреть онлайн
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Премьера Холостяк 12 сезон: смотрите первый выпуск 28 октября на СТБ

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Новый сезон Холостяк-12 стартует 28 октября на СТБ
Холостяк Сезон 12 Выпуск 1 Холостяк 12 сезон выпуск 1 часть 1 от 28.10.2022
Выпуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Премьера Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 стартовала! Этой осенью главным героем романтического реалити страны стал актер, модель и предприниматель Алекс Топольский. Холостяк родился во Львове, но долгое время живет в США, где развивает бизнес недвижимости. Похоже, в его жизни есть все: успешная карьера, финансы и успех. Однако одиночество съедает его изнутри. Герою Холостяк 12 сезон не хватает любви, которая будет окрылять его и вдохновлять на новые свершения. И именно ее Алекс Топольский попытается найти в Украине. Удастся ли ему влюбиться? Узнаем уже очень скоро.

Первая вечеринка начинается! По традиции Алекс Топольский познакомится со всеми претендентками на его сердце. Однако не только участницы будут удивлять холостяка своим эффектным появлением и оригинальными подарками. Алекс Топольский приготовил и для девушек небольшие сюрпризы! Что это: подарки, индивидуальные свидания или нечто особенное? Не пропустите – смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022

Смотреть онлайн Холостяк 12 сезон 1 выпуск 2 часть от 28.10.2022

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