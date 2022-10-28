Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Прем’єра Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 стартувала! Цієї осені головним героєм найромантичнішого реаліті країни став актор, модель і підприємець Алекс Топольский. Холостяк народився у Львові, але довгий час живе в США, де розвиває бізнес із нерухомості. Здається, у його житті є все: успішна кар’єра, фінанси та успіх. Однак самотність з’їдає його зсередини. Герою Холостяк 12 сезон бракує кохання, яке окрилятиме його та надихатиме на нові звершення. І саме його Алекс Топольський спробує знайти в Україні. Чи вдасться йому закохатися? Дізнаємося вже дуже скоро.

Перша вечірка починається! За традицією Алекс Топольський познайомиться з усіма претендентками на його серце. Проте не тільки учасниці дивуватимуть холостяка своєю ефектною появою та оригінальними подарунками. Алекс Топольський приготував і для дівчат невеликі сюрпризи! Що це: подарунки, індивідуальні побачення чи дещо особливіше? Не пропустіть – дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск 2 частина від 28.10.2022