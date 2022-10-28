Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022! Алекс Топольський уже встиг познайомитися з частиною дівчат. Чоловік вражений красою учасниць та їхньою підготовкою до першої зустрічі з ним. Проте між дівчатами з перших хвилин уже зросла напруга та зародилася конкуренція. Цікаво, що буде далі? Залишайтеся з СТБ – побачте першими!

В 1 випуску проєкту Холостяк 12 сезон одна учасниця справила на Алекса неабияке враження. На зустріч капітан поліції Олена приїхала на байку! Одягнута в ефектний шкіряний костюмі учасниця наділа наручники на холостяка та затримала його! Що відбувалося далі? Дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск 3 частина від 28.10.2022