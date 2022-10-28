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Холостяк

Video: Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 3 від 28.10.2022

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 1 випуск від 28 жовтня 2022 частина 3 - Нові правила проєкту та церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 28.10.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 1 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 2 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться з 28 жовтня на СТБ

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Новий сезон Холостяк-12 стартує 28 жовтня на СТБ

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Прем’єра Холостяк 12 сезон: дивіться перший випуск 28 жовтня на СТБ

 Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Новий сезон Холостяк-12 стартує 28 жовтня на СТБ
Холостяк Сезон 12 Випуск 1 Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 3 від 28.10.2022
Випуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 триває. Алекс Топольський приголомшив учасниць новиною: троянди першого враження не буде! Замість неї в руках головного холостяка опинилася біла троянда. Що вона означає? І хто отримає її? Дізнайтеся просто зараз!

Окрім білої троянди Алекс Топольський у 1 випуску проєкту Холостяк-12 вручатиме червону, жовту та рожеву троянди. Яке значення вони матимуть? Усі подробиці будуть відомі на церемонії троянд.

Дізнайтеся, хто підкорив Алекса Топольського та пройшов далі, – дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022

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