Холостяк (2022) 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 частина 3 дивитись онлайн

Випуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 триває. Алекс Топольський приголомшив учасниць новиною: троянди першого враження не буде! Замість неї в руках головного холостяка опинилася біла троянда. Що вона означає? І хто отримає її? Дізнайтеся просто зараз!

Окрім білої троянди Алекс Топольський у 1 випуску проєкту Холостяк-12 вручатиме червону, жовту та рожеву троянди. Яке значення вони матимуть? Усі подробиці будуть відомі на церемонії троянд.

Дізнайтеся, хто підкорив Алекса Топольського та пройшов далі, – дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022