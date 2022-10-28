Холостяк (2022) 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 часть 3 смотреть онлайн

Выпуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 продолжается. Алекс Топольский ошеломил участниц новостью: розы первого впечатления не будет! Вместо нее в руках главного холостяка оказалась белая роза. Что она значит? И кто получит ее? Узнайте прямо сейчас!

Кроме белой розы Алекс Топольский в 1 выпуске проекта Холостяк-12 будет вручать красную, желтую и розовую розы. Какое значение они будут иметь? Все подробности будут известны на церемонии роз.

Узнайте, кто покорил Алекса Топольского и прошел дальше, – смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022