Холостяк (2022) 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 часть 2 смотреть онлайн

Выпуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

Вы смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022! Алекс Топольский уже успел познакомиться с частью девушек. Мужчина поражен красотой участниц и их подготовкой к первой встрече с ним. Однако между девушками с первых минут уже возросло напряжение и зародилась конкуренция. Интересно, что будет дальше? Оставайтесь с СТБ – увидите первыми!

В 1 выпуске проекта Холостяк 12 сезон одна участница произвела на Алекса большое впечатление. На встречу капитан полиции Елена приехала на байке! Одетая в эффектный кожаный костюм участница надела наручники на холостяка и задержала его! Что происходило дальше? Смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022 на СТБ.

Смотреть онлайн Холостяк 12 сезон 1 выпуск от 28.10.2022

Смотреть онлайн Холостяк 12 сезон 1 выпуск 3 часть от 28.10.2022