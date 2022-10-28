Холостяк 12 сезон випуск 1 від 28.10.2022 дивитись онлайн

Випуск 1 | 28.10.2022 | Сезон 12

На численні прохання глядачів ми починаємо показ прем’єри найромантичнішого реаліті країни! Дивіться онлайн шоу Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 на сайті СТБ!

Головним героєм цього сезону став Алекс Топольський – підприємець, актор і модель. Алекс родом зі Львова, але довгий період живе в Америці, де веде успішний бізнес. Довготривалі стосунки з американками в чоловіка не складалися – за його словами, різні менталітети не дали змогу породити справжні почуття. Тому у проєкті Холостяк 12 сезон Алекс Толольський повернувся в Україну, аби закохати по вуха та зустріти жінку своєї мрії. Чи вдасться йому знайти другу половинку? Історія кохання Алекса Топольського починається просто зараз!

Дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 1 випуск від 28.10.2022 – дізнайтеся, які нові правила в романтичне шоу запровадив Алек і не пропустіть знайомство з претендентами на серце головного холостяка країни.

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