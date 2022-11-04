Холостяк (2022) 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 часть 2 смотреть онлайн

Выпуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Вы смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 на СТБ!

Алекс Топольский был приятно удивлен инициативой Александры. Девушка не побоялась, взяла ситуацию под свой контроль и сделала отчаянный шаг на встречу Алексу. Вознаграждение не заставило себя ждать: холостяк-12 пригласил Александру на ужин. Как он пройдет? И получит ли участница розу? Узнайте прямо сейчас.

Обладательница белой розы Настя решила воспользоваться своим особым статусом и использовать право на желание. Участница загадала индивидуальное свидание с незабываемыми эмоциями. Какой сюрприз устроит Алекс Топольский для Насти? И чем завершится свидание? Не пропустите подробности – смотрите онлайн проект Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 на СТБ.

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