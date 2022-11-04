Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 2 дивитись онлайн

Випуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Ви дивитесь онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ!

Алекс Топольський був приємно вражений ініціативою Олександри. Дівчина не побоялася, узяла ситуацію під свій контроль і зробила відчайдушний крок назустріч Алексу. Винагорода не забарилася: холостяк-12 запросив Олександру на вечерю. Як вона пройде? І чи отримає учасниця троянду? Дізнайтеся просто зараз.

Володарка білої троянди Настя вирішила скористатися своїм особливим статусом і використати право на бажання. Учасниця загадала індивідуальне побачення з незабутніми емоціями. Який сюрприз влаштує Алекс Топольський для Насті? І чим завершиться побачення? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн проєкт Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск 3 частина від 04.11.2022