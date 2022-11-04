Холостяк (2022) 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 часть 1 смотреть онлайн

Выпуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Первая неделя борьбы за сердце Алекса Топольского начинается прямо сейчас! В проекте Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 состоится первое групповое свидание. Алекс пригласил на него тех, кто на первой вечеринке одержали победу в игре на откровенность и честность. Роксолана, Ольга, Элизабет, Юля и Виктория смогут первыми узнать больше о холостяке-12 и открыться перед ним. Интересно, что ждет девушек? Кто получит розу от Алекса, а кому придется покинуть проект? Узнайте прямо сейчас!

Елена на правах хозяйки дома начнет вводить новые правила совместного проживания. На первой вечеринке девушка показала себя в амплуа прямолинейной, строгой руководительницы, стремящейся контролировать каждый шаг. Проявятся ли эти черты при наведении порядка в доме? Согласятся ли девушки следовать указаниям Елены и соблюдать ее правила? Смотрите онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022 на СТБ.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 2 выпуск от 04.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 2 выпуск 2 часть от 04.11.2022