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Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 2 випуск від 04 листопада 2022 частина 1 - групове побачення переможниць гри на чесність. Холостяк 12 ефір від 04.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 2 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 3 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 1 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 2 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 3 від 28.10.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн
Холостяк

Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться з 28 жовтня на СТБ
Холостяк Сезон 12 Випуск 2 Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 1 від 04.11.2022
Випуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Перший тиждень боротьби за серце Алекса Топольського розпочинається просто зараз! У проєкті Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 відбудеться перше групове побачення. Алекс запросив на нього тих, хто на першій вечірці здобули перемогу в грі на відвертість і чесність. Роксолана, Ольга, Елізабет, Юля та Вікторія зможуть першими дізнатися більше про холостяка-12 та відкритися перед ним. Цікаво, що чекає на дівчат? Хто отримає троянду від Алекса, а кому доведеться покинути проєкт? Дізнайтеся просто зараз!

Олена на правах господині будинку почне вводити нові правила спільного проживання. На першій вечірці дівчина показала себе в амплуа прямолінійної, суворої керівниці, яка прагне контролювати кожен крок. Чи проявляться ці риси під час наведення ладу в будинку? Чи погодяться дівчата виконувати вказівки Олени та дотримуватися її правил? Дивіться онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск 2 частина від 04.11.2022

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