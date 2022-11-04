Холостяк (2022) 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 частина 1 дивитись онлайн

Випуск 2 | 04.11.2022 | Сезон 12

Перший тиждень боротьби за серце Алекса Топольського розпочинається просто зараз! У проєкті Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 відбудеться перше групове побачення. Алекс запросив на нього тих, хто на першій вечірці здобули перемогу в грі на відвертість і чесність. Роксолана, Ольга, Елізабет, Юля та Вікторія зможуть першими дізнатися більше про холостяка-12 та відкритися перед ним. Цікаво, що чекає на дівчат? Хто отримає троянду від Алекса, а кому доведеться покинути проєкт? Дізнайтеся просто зараз!

Олена на правах господині будинку почне вводити нові правила спільного проживання. На першій вечірці дівчина показала себе в амплуа прямолінійної, суворої керівниці, яка прагне контролювати кожен крок. Чи проявляться ці риси під час наведення ладу в будинку? Чи погодяться дівчата виконувати вказівки Олени та дотримуватися її правил? Дивіться онлайн шоу Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022 на СТБ.

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск від 04.11.2022

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 2 випуск 2 частина від 04.11.2022