Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Напружена церемонія троянд у проєкті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 відбудеться просто зараз! Хто залишить шоу зі сльозами на очах? Дивіться на сайті СТБ.

Кожна з дівчат йде на цю церемонію зі сподіваннями отримати троянду та знак уваги зі сторони холостяка. Більше за всіх хвилюються Аміна та Марина, які не отримали троянди після групового побачення. В зоні ризику і Катя, від якої Алекс Топольський вже давно чекає емоцій та ініціативи, але дівчина ніяк себе не проявляє. Невже красуня залишить проєкт на третьому тижні? Дізнаєтеся в шоу Холостяк 2022!

Але головною подією вечора стане конфлікт дівчат і господині будинку цього тижня Саші. Алекс дізнається, що одна з його фавориток не така ідеальна, якою він собі уявляв. Очну ставку Саші, Аліни та решти учасниць ви побачите просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 на сайті СТБ!

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022