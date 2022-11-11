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Холостяк

Video: Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн

Дивитись онлайн Холостяк 2022 - 12 сезон 3 випуск від 11 листопада 2022 частина 3 - Церемонія троянд. Холостяк 12 ефір від 11.11.2022
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Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 2 від 11.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 1 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
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Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 2 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 2 частина 3 від 04.11.2022

 Холостяк (2022) 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 частина 3 дивитись онлайн
Холостяк

Холостяк 12 сезон випуск 1 частина 1 від 28.10.2022
Холостяк Сезон 12 Выпуск 3 Холостяк 12 сезон випуск 3 частина 3 від 11.11.2022
Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Напружена церемонія троянд у проєкті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 відбудеться просто зараз! Хто залишить шоу зі сльозами на очах? Дивіться на сайті СТБ.

Кожна з дівчат йде на цю церемонію зі сподіваннями отримати троянду та знак уваги зі сторони холостяка. Більше за всіх хвилюються Аміна та Марина, які не отримали троянди після групового побачення. В зоні ризику і Катя, від якої Алекс Топольський вже давно чекає емоцій та ініціативи, але дівчина ніяк себе не проявляє. Невже красуня залишить проєкт на третьому тижні? Дізнаєтеся в шоу Холостяк 2022!

Але головною подією вечора стане конфлікт дівчат і господині будинку цього тижня Саші. Алекс дізнається, що одна з його фавориток не така ідеальна, якою він собі уявляв. Очну ставку Саші, Аліни та решти учасниць ви побачите просто зараз у реаліті Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022 на сайті СТБ!

Дивитися онлайн: Холостяк 12 сезон 3 випуск від 11.11.2022

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