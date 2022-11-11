Холостяк (2022) 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 часть 3 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Напряженная церемония роз в проекте Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 состоится прямо сейчас! Кто покинет шоу со слезами на глазах? Смотрите на сайте СТБ.

Каждая из девушек идет на эту церемонию в надежде получить розу и знак внимания со стороны холостяка. Больше всех волнуются Амина и Марина, не получившие роз после группового свидания. В зоне риска и Катя, от которой Алекс Топольский давно ждет эмоций и инициативы, но девушка никак себя не проявляет. Неужели красавица покинет проект на третьей неделе? Узнаете в шоу Холостяк 2022!

Но главным событием вечера станет конфликт девушек и хозяйки дома на этой неделе Саши. Алекс узнает, что одна из его фавориток не так идеальна, как он себе представлял. Очную ставку Саши, Алины и остальных участниц вы увидите прямо сейчас в реалити Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 на сайте СТБ!

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022