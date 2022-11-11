Холостяк (2022) 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 часть 2 смотреть онлайн

Выпуск 3 | 11.11.2022 | Сезон 12

Прямо сейчас в шоу Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022 вы увидите, как состоятся два индивидуальных свидания с очень разными девушками – молчаливой Лизой и своенравной Сашей Мудрой.

После того как Алекс увидел соблазнительное черно-белое фото, отправленное ему Лизой, он сразу же пригласил ее на индивидуальное свидание… к себе домой! Однако, на этой встрече их будет не двое. В гости к Алексу в проекте Холостяк 2022 приедет его друг теле- и радиоведущий Слава Демин со своим сыном. Понравится ли Лиза придирчивому Славе?

В 3 выпуске реалити Холостяк 2022 Саша Мудрая не может найти общий язык с девушками в доме, но так ли это важно, если главный герой реалити приглашает тебя на свидание в родной город? Станьте свидетелями невероятного сближения Саши и Алекса в романтическом шоу Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022.

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 3 выпуск от 11.11.2022

Смотреть онлайн: Холостяк 12 сезон 3 выпуск 3 часть от 11.11.2022